Su gestualidad histriónica e innegable ingenio han llevado a Mikey Rabalino a convertirse en un querido tiktoker, especialmente, de la generación millennial. Con sus ocurrentes videos de humor, la mayoría inspirados en vivencias escolares y de la adolescencia, este joven chorrillano de 25 años ha desbloqueado recuerdos de miles de usuarios que lo felicitan por revivir situaciones con las que se sienten identificados. Sin embargo, su éxito no ha sido producto de la suerte, sino de un largo camino de preparación. Diario OJO fue en búsqueda del “rey de las muecas” para conocer que hay detrás de su popularidad.

¿Te propusiste ser creador de contenido o surgió en el camino? Tengo una formación artística de danza y de teatro, esa ha sido la base para desenvolverme bien en cámaras. Nunca estuvo dentro de mis planes ser creador de contenido, pero siempre me han gustado las Comunicaciones. Estudio Publicidad y, a veces, tenía que hacer la voz en off para alguna locución e, incluso, antes de pandemia he salido en algunos comerciales bailando o en publicidad informativa. Todo esto me hizo darme cuenta de que me gustaba desarrollarme ante cámaras, pero de una manera seria y profesional.

¿Cómo iniciaste con los videos de vivencias escolares o de situaciones de la adolescencia? A lo largo del año compartía videos sobre temas coyunturales, hasta que llegó el regreso a clases, en marzo, y subí videos con recuerdos del colegio y fue un ‘boom’. Entonces, dije ‘aquí hay mucho por explorar’. Ya estamos quincena de mayo y no quiero saturar con el tema del colegio, pero es un insight muy fuerte.

¿Con cuál de tus videos te identificas? ¿eras el chico que se cree guapo, el reguetonero, el chico ‘emo’? (Risas) Me identifico con el del policía escolar. En algún momento fui policía escolar, pero era el más travieso, a pesar de que tenía que mantener el orden.

¿Cómo eras en el colegio? La palabra que me caracteriza es “palomilla”. Soy bastante gracioso, bromista, pero sin ser llegar a ser malcriado. Y ahora me he dado cuenta que era muy observador y detallista. Soy mucho de poner ‘apodos’, me gusta hacer reír a las personas.

A diario compartes mucho contenido, ¿de dónde surgen tantas ideas? Si, subo entre 5 a 7 videos por día normalmente. El 80% de ideas son mis vivencias y el 20% de los comentarios de mis seguidores.

¿Qué dirías que es lo que más le gusta a tus seguidores de tu contenido? A parte del insight que manejo en mis videos, a la genta le vacila mi gestualidad. A veces hasta yo me río de las muecas que hago. (Risas)

¿Qué proyectos tienes a corto plazo? Me veo más metido en Tik Tok, Instagram y ya tengo videos en mi canal de Youtube. Y como yo vengo del ‘mundo de las tablas’, me gustaría hacer monólogos o shows donde no necesariamente sea un creador de contenido, sino un personaje en el teatro haciendo feliz a la gente.

+900 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok y 30 mil en Instagram. Lo encuentran como @mikeyrobalino.

PERFIL - PUBLICISTA Y BAILARÍN

Se formó como bailarín en la Escuela de danza D1 de Vania Masías y estudió Arte dramático en el Club de Teatro de Lima. Es publicista de profesión y, actualmente, es representado por la agencia Zapping Media.

