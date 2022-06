“El que la sigue la consigue” y Candy Cusihuaman lo logró. Esta joven huarochirana, de 24 años, es una sensación en TikTok por sus irreverentes videos con los que contagia diversión y buen humor. Conocida en sus redes como Dulce Lili o la “chica del plátano”, su pasión por la actuación se remonta a su infancia y realiza videos desde hace más de 4 años. “A mí encanta hacer reír a las personas y que pasen un buen momento. Yo me descargaba los videos y los colgaba en Facebook, se los compartía a mis familiares, aunque jamás con la intención de que se hagan virales”, afirma. Pero como la vida tenía preparados otros planes para ella, en el 2021, sus clips en TikTok empezaron a sumar millones de visualizaciones; sus gestos, su risa contagiosa, sus ocurrencias y, sobre todo, su humildad la consagraron en esta plataforma y hasta el dúo Mau & Ricky, hijos de Ricardo Montaner, han recompartido sus videos . “Mi hermana me animaba a hacer videos, siempre éramos las dos, pero luego me dijo ‘la fama está contigo’. Los créditos son para ella”, reconoce. Sobre el protagonismo de las frutas en su contenido, cuenta que inicialmente fue espontáneo ya que, al estar en periodo de lactancia, las comía todo el tiempo, incluso mientras se grababa, por lo que son su peculiar sello personal, especialmente el plátano y la mandarina.

FAMILIA TIKTOKER. Ha transcurrido casi un año desde su despegue y hoy Candy acumula más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta. Además, su esposo y fiel cómplice, Miguel, también aparece en su contenido. “Él se hace el difícil, pero le encanta actuar”, asegura entre risas. Acto seguido, nos revela que al padre de su hijo lo conoció en la iglesia, era su crush (amor platónico), pero después de 5 años le declaró su amor. “Se demoró bastante”, agrega. La espero valió la pena, ahora están felizmente casados y la química que tienen es tan mágica que traspasa las pantallas, por lo que muchos de sus seguidores le piden que graben videos juntos y se han convertido en una pareja muy querida.

FE. Desafortunadamente, el año pasado este joven matrimonio fue víctima de la delincuencia. “Le robaron el auto a mi esposo mientras auxiliaba a un compañero que tuvo un accidente. Luego, nos empezaron a extorsionar. Ese mismo mes, en septiembre, vendí un celular de alta gama y me estafaron con varios billetes de S/200 falsos. Yo me preguntaba por qué nos estaba pasando todo esto, pero lo dejé en las manos de Dios. Y todo lo que alguna vez perdí, este año se ha duplicado y hasta triplicado. La fe es muy importante. “, afirma Candy. A raíz del nacimiento de su pequeño, se dedicó a tiempo completo a la maternidad, pero lo que empezó como un pasatiempo le ha permitido trabajar con numerosas marcas que han sido su sustento en momentos de crisis. “TikTok es lo más hermoso que hay porque te permite explotar lo que amas hacer y mostrar todo tu brillo. Hay gente que dicen que todo es canje y sí, es cierto, pero es el resultado de todo el tiempo, amor y constancia que has dedicado en tus videos”, finaliza la encantadora Dulce Lili.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Tik Tok: Christian Palomino es “El chico de las noticias”

Sibenitoo: el chef tiktoker que triunfa con sus cómicos sketch

Cristian Arens: el youtuber peruano de finanzas personales que debes seguir

Tik Tok: estudiante de Beca 18 inspira con sus rutinas diarias