Desde su chacra, ubicada en la provincia ancashina de Casma, Benito Osorio, conocido como “Sibenitoo”, demostró que con ingenio, humildad y humor es posible alcanzar los sueños. En TikTok cuenta con más de 4.3 millones de seguidores y uno de sus videos más populares tiene casi 33 millones de vistas y más de 32 mil comentarios. En este aparece junto a su madre y cómplice Yolanda y demuestra sus dotes de chef, carrera que estudió en Lima con mucho sacrificio y el apoyo de sus padrinos; el final del clip es inesperado, pero está cargado de humor, como todo su contenido.

DIVERSIÓN ASEGURADA. Sus sketch de comedia son inspirados en situaciones cotidianas, también interpreta algunos personajes a su estilo, como al maestro Miyagi, o recrea escenas de series. Frases como “La pobreza no me va a vencer” o “ta’que una fumadita” (que nació por el humo que desprendía su cocina a leña, mientras grababa sus recetas) son su sello personal. A pesar de gozar de mucha popularidad, Benito asegura que sus pies están firmes en la tierra. “Sigo siendo la misma persona, los humos solo están para los videos”, dice entre risas.

ARTE EN LAS VENAS. Su pasión por la actuación surge desde pequeño, amaba participar en todas las actividades de su colegio. Incluso, antes de ser un boom en TikTok, ya tenía un canal en Youtube que abrió en 2018. “A mí me gustaba mucho hacer videos, los compartía en Facebook, así iba practicando mis ediciones hasta que llegó TikTok. Todo lo que aprendí lo transporté a esta plataforma. Me gusta mucho la edición, las tomas de cámara, actuar”, expresa. No obstante, aclara que TikTok no le paga por su contenido, es decir, no funciona como Youtube, pero sí es una ventana que le ha permitido trabajar con varias marcas. “Hasta me contactaron para promocionar campañas políticas, pero dije que no. También me han ofrecido ser regidor en mi ciudad, pero también he dicho que no. La política es otro mundo, es bien tentador, pero no”, afirma.

SUEÑO CUMPLIDO. Recientemente, participó en la película “Sí, mi amor 2″ de Yiddá Eslava y Julián Zucchi contra todo pronóstico, debido a que una huelga de agricultores le impedía llegar a tiempo a las grabaciones que se llevaron a cabo en marzo, pero tras varios trasbordos, caminar por horas y hasta infiltrarse en una protesta (con piedra y palo en mano) logró su cometido. “Para mí no hubo obstáculos porque era un sueño estar en esa película”, confiesa orgulloso. Uno de sus más grandes deseos es dirigir su propia película y actuar en ella.

BUEN HIJO. El retorno de Benito a Casma surgió en medio de la pandemia, en mayo del 2020, y a causa de la preocupación de que sus padres estuvieran solos. Meses después, para matar el tiempo en sus momentos libres, reabrió su cuenta, que apenas tenía 28 seguidores, y empezó a compartir sus vivencias. Actualmente, sus padres doña Yolanda (57) y don Antonio (76) son personajes infaltables en sus videos. Ellos actúan, bailan y se divierten con las locuras de su intrépido hijo. Benito afirma que tiene la fortuna de haber crecido en un hogar muy unido y, en agradecimiento al amor que ha recibido, les ha construido su casa. “Me preguntaron de dónde iba a sacar plata y les expliqué que gracias a TikTok muchas marcas querían trabajar conmigo. Ellos me respondieron, ¿quién te va a contratar a ti? (risas). Les empecé a derrumbar su casa (de quincha, barro y estera) y mi papá estaba preocupado, pensaba que no lo iba a lograr, y ahora ya estoy al 95% de acabarlo y, obviamente, voy hacer un choza tour de cómo ha quedado”, promete el querido Sibenitoo.

