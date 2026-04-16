El mercado laboral peruano viene experimentando una transformación sostenida en los últimos años: cada vez más personas optan por el trabajo independiente como una forma de generar ingresos, ya sea a través de emprendimientos, servicios profesionales o actividades digitales. Este segmento, dinámico y diverso, se consolida como uno de los motores de la economía nacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2024, aproximadamente 4 de cada 10 trabajadores en el Perú generan ingresos de manera independiente. Este grupo incluye desde profesionales y técnicos hasta emprendedores y trabajadores por cuenta propia, quienes comparten una característica clave: la autogestión de sus ingresos y su desarrollo laboral.

“Hoy vemos a un trabajador independiente mucho más empoderado, que busca flexibilidad y autonomía, pero que también empieza a priorizar su estabilidad financiera y la protección de su familia en el largo plazo”, comenta Alfredo Salazar, gerente general de AuguStar Seguros. “En ese contexto, contar con soluciones que se adapten a ingresos variables deja de ser una opción y se convierte en una necesidad”, agrega.

Una oportunidad para el sector asegurador

A medida que este segmento crece, también lo hace la necesidad de soluciones financieras que se adapten a sus realidades. A diferencia de los trabajadores dependientes, muchos independientes no cuentan con mecanismos obligatorios de ahorro previsional ni con coberturas automáticas ante invalidez o fallecimiento. Esto genera una brecha de protección que, en muchos casos, recae directamente en sus familias. Frente a este escenario, contar con soluciones que integren protección y ahorro se vuelve clave para construir estabilidad financiera en el tiempo.

En este contexto, los seguros de vida comienzan a ganar relevancia como una alternativa que combina protección y planificación financiera. En particular, el Seguro de Vida Universal de AuguStar Seguros destaca por su flexibilidad, permitiendo a los clientes adaptar el monto y la frecuencia de sus aportes según la evolución de sus ingresos. Incluso, ante periodos de menor liquidez, pueden mantener su cobertura, sin pago de primas, utilizando el ahorro acumulado en la póliza. Además de brindar protección ante fallecimiento e invalidez, este tipo de seguro incorpora un componente de ahorro que permite proyectar la jubilación con una tasa garantizada, ya sea en soles o dólares, ofreciendo mayor certidumbre financiera en el largo plazo.

Asimismo, los seguros de vida ofrecen beneficios adicionales, como un tratamiento tributario eficiente, ya que las indemnizaciones y beneficios no están sujetos a impuestos, lo que los convierte en una herramienta atractiva para la planificación financiera personal y familiar.

Sin embargo, aún existe una brecha importante en términos de acceso y conocimiento. La educación financiera y el diseño de productos pensados específicamente para este segmento son claves para impulsar su adopción.

“El desafío como industria está en entender mejor a este nuevo perfil de cliente y acompañarlo con soluciones simples, claras y realmente flexibles. Hoy, por ejemplo, productos como el Seguro de Vida Universal de AuguStar Seguros permiten a las personas ajustar sus aportes según su capacidad de pago, mantener su cobertura incluso en periodos de menor ingreso y, al mismo tiempo, construir un ahorro con miras a su jubilación”, señala Salazar. “Ese tipo de soluciones son las que van a marcar la diferencia en un mercado laboral en donde predominan los trabajadores independientes”.

El avance de la digitalización y de modelos más ágiles de atención abre nuevas oportunidades para acercar estos productos a más peruanos. En ese sentido, el crecimiento del trabajo independiente no solo representa un cambio en la forma de trabajar, sino también una invitación a repensar cómo se construye la protección financiera en el país.

Sobre AuguStar Seguros Perú

AuguStar Seguros y Reaseguros S.A., anteriormente Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A., es una compañía de seguros de vida supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con presencia en el Perú desde 2014. Forma parte de Constellation Insurance Inc., uno de los principales grupos aseguradores de Estados Unidos con más de 115 años de trayectoria. Al cierre de 2024, el grupo asegurador alcanzó un patrimonio de US$ 2,800 millones y activos bajo administración por US$ 44,100 millones, reflejando su solidez financiera y compromiso con el crecimiento sostenible en los mercados donde participa.