El vínculo entre las familias y sus mascotas ha cambiado y hoy, perros y gatos son considerados un miembro más del hogar, lo que ha llevado a que sus dueños busquen algo más que un dispositivo para ubicarlos cuando se extravían. La tranquilidad de saber dónde están en todo momento, acceder rápidamente a ayuda veterinaria, prevenir enfermedades y contar con un respaldo especializado se han convertido en prioridades que están transformando el mercado Pet Tech en el Perú.

Esta transformación también se refleja en las cifras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), más de 17 millones de perros y gatos forman parte de los hogares peruanos y las familias destinan, en promedio, el 5,2% de su presupuesto al cuidado de sus animales de compañía. En ese contexto, el mercado Pet Tech viene evolucionando hacia soluciones que integran tecnología, prevención y servicios especializados para acompañar el cuidado diario de las mascotas.

“Las expectativas de los dueños de mascotas han cambiado. Hoy buscan tranquilidad, prevención y acompañamiento permanente. Ya no basta con conocer la ubicación de su mascota; también quieren estar preparados para actuar rápidamente ante cualquier eventualidad y cuidar su salud de manera preventiva”, señaló Antonio Condor Sánchez, jefe de Innovación de Hunter Perú.

Según el especialista, este cambio responde a cinco necesidades que hoy son prioritarias para quienes conviven con perros: