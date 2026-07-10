El mercado inmobiliario peruano continúa su transformación hacia la sostenibilidad. Con un número creciente de proyectos que se promocionan bajo el sello “verde” o “ecoamigable”, los compradores se enfrentan al reto de distinguir qué viviendas cumplen verdaderamente con los estándares técnicos ambientales y cuáles corresponden únicamente a estrategias comerciales. Adquirir una propiedad con certificación verde no solo asegura un menor impacto medioambiental, sino que abre las puertas a subsidios estatales y un ahorro significativo en los servicios básicos del hogar.

De acuerdo con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el dinamismo en la adquisición de viviendas ecoamigables responde a un mercado formal consolidado, donde los desarrolladores se acogen a categorías sostenibles para estructurar una oferta más eficiente. Como parte de este impulso, el convenio de CODIP con la certificación EDGE ya ha permitido que 21 inmobiliarias asociadas certifiquen 63 proyectos. Para validar la autenticidad de estas obras, el proceso se respalda en auditorías técnicas externas y canales oficiales de financiamiento estatal.

“La vivienda verde ya es el estándar de la construcción formal en el país. El Fondo MIVIVIENDA y los bancos premian este esfuerzo con tasas de interés preferenciales. Adquirir un inmueble así no solo es ambientalmente responsable, sino una inversión inteligente que garantiza la valorización de la propiedad y un alivio económico familiar” indicó Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

Claves esenciales para verificar la Certificación Verde:

● Consulta el Padrón Oficial del Fondo MIVIVIENDA: El método más directo e infalible es ingresar al buscador digital del Fondo MIVIVIENDA. Si el proyecto inmobiliario está formalmente calificado para el Bono Mivivienda Verde, debe figurar en esta plataforma con un código específico de proyecto sostenible.

● Exige los Certificados Internacionales: Todo edificio verde formal debe contar con una certificación internacional independiente. Solicita a la constructora la Constancia de Certificación Preliminar (fase de diseño) otorgada por organismos como la Corporación Financiera Internacional (IFC). Esta acredita un ahorro mínimo del 20% en agua y energía.

● Revisa el Checklist Técnico del Inmueble: Verifica en la memoria descriptiva y los planos del departamento la incorporación obligatoria de tecnología eficiente: griferías y sanitarios de bajo consumo con aireadores, iluminación LED integral en áreas comunes y privadas, y sistemas de calentamiento de agua eficientes o preinstalación a Gas Natural.

● Confirma el acceso al Bono Verde con la Entidad Financiera: Al momento de evaluar tu crédito hipotecario, el banco comercial validará internamente el código del proyecto en la Base de Datos de Proyectos Sostenibles. Si el banco aprueba la aplicación del Bono Mivivienda Verde (un subsidio de S/ 6,300), tendrás la certeza absoluta de que la vivienda está plenamente certificada.

Planificar la compra de una vivienda evaluando estos criterios técnicos garantiza una inversión segura y de alta valorización a largo plazo. Además del beneficio ambiental inmediato, vivir en un departamento certificado verde permite reducir el costo de las tarifas de agua y luz entre un 30% y 40% mensual, aliviando de forma permanente el presupuesto familiar y asegurando una mejor calidad de vida para el futuro.