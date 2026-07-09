Mientras miles de perros y gatos sobreviven diariamente en las calles expuestos al hambre, enfermedades y abandono, una iniciativa solidaria busca cambiar su destino. La quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K tiene como meta financiar 1000 esterilizaciones para animales en situación de abandono, contribuyendo así a reducir la sobrepoblación y mejorar su calidad de vida.

El evento, organizado por La Fundación Huellas Perú, se realizará el domingo 12 de julio en el Parque La Floresta, en Santiago de Surco, y espera reunir a más de 1500 personas comprometidas con el bienestar animal.

“Cada persona que participe estará ayudando directamente a un perro o gato que hoy no tiene hogar. Queremos convertir cada paso de esta caminata en una oportunidad para cambiar vidas”, señaló Frank Marcelo, presidente de Fundación Huellas Perú.

La organización explicó que La Fundación Huellas Perú estará ofreciendo un kit deportivo con una colaboración voluntaria de 25 soles, monto que ayudará a financiar esterilizaciones para perros y gatos en situación de abandono. Este procedimiento es considerado por especialistas como una de las herramientas más efectivas para prevenir el abandono y evitar el nacimiento de nuevas camadas que terminan viviendo en las calles.

Las intervenciones se realizarán posteriormente a través de campañas mensuales que beneficiarán a cientos de animales vulnerables durante los próximos meses.

Pero la jornada no solo tendrá un componente solidario. Las familias podrán asistir junto a sus mascotas y disfrutar de exhibiciones caninas, concursos, servicios veterinarios gratuitos, vacunación antirrábica, desparasitación, entrega de vitaminas, sorteos y diversas actividades recreativas. Uno de los momentos más esperados será el sorteo de una moto eléctrica entre quienes adquieran el kit oficial de participación.

La caminata principal comenzará a las 10:30 de la mañana y contará con la presencia de influencers, artistas y figuras públicas que promueven activamente la protección y el respeto por los animales.

“Muchos de estos perros y gatos nunca han tenido una familia que los cuide. Con esta actividad queremos ser su voz y demostrar que, cuando una comunidad se une, es posible generar cambios reales para ellos”, agregó Marcelo.

Los organizadores recordaron que la esterilización no solo ayuda a controlar la población animal, también reduce situaciones de abandono, maltrato y vulnerabilidad que afectan a miles de mascotas en todo el país.

Asimismo, resaltaron que tanto la caminata como el evento tendrán ingreso libre, por lo que todas las personas, sin excepción, podrán participar y disfrutar de esta jornada solidaria junto a sus familias y mascotas.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de las redes sociales de Fundación Huellas Perú y del evento Caminata Huellas Perú 2026. También pueden encontrarlos en Facebook, Instagram y TikTok.