Encontrar 100 soles en la calle, en una época de crisis económica, fue el inicio de partida de Esteban Mío, un joven al que nunca le faltaron las ganas de salir adelante. Ese regalo de la suerte sería la inversión inicial de un proyecto que, tras varios años, dio vida a “La Pancha”, un foodtruck ubicado en Ventanilla y popular por sus contundentes hamburguesas artesanales. “Comenzamos humildemente vendiendo menús, fue difícil, nuestra cocina de casa era el taller, espacio pequeño y todo casero, pero nuestra voluntad, orden y honestidad fueron lo que el público destacaba”, recuerda Esteban.

PASIÓN POR LA GASTRONONÍA. Decidido a dedicarse al rubro de gastronomía, estudió Cocina. Trabajó en países como Grecia y Rusia donde aprendió diversas técnicas que hoy aplica en cada uno de sus productos. “He tratado de imitar lo que probé en el extranjero, desde el crujiente de las papas, la mezcla de diferentes tipos de carnes, cómo elegir las hierbas aromáticas, la selección de carnes, además de la proporción de grasa de cada pieza de hamburguesa que pesa 120 gramos. Los que son conocedores podrán entenderme”, cuenta entusiasmado.

PERSEVERANCIA. Han sido muchos los obstáculos sorteados para sacar adelante este emprendimiento: la parte económica, la pandemia, el alza de precios, la competencia, entre otros. “En un inicio solo hay gastos, pero todo da sus frutos si tienes un buen producto y sabes mover tus redes sociales. Hay que capacitarse constantemente y ver las tendencias del mercado”, asegura Esteban, quien hace hincapié en que su madre es su mano derecha y la que ha confiado plenamente en su talento. Asimismo, su hijo es su máxima inspiración y el motor para seguir luchando por sus sueños. “Planeo franquiciar con foodtrucks como el mío o con puntos de venta puerta-calle, llegando a zonas más céntricas”, promete. Su local funciona en el estacionamiento de la Plaza Cívica de Ventanilla.

PARA TODOS LOS GUSTOS. “La Pancha” tiene en su carta más de 20 tipos de platos, entre hamburguesas, salchipapas y alitas. Su producto estrella es la hamburguesa La Lurín, que contiene 120 gramos de carne, chicharrón de panceta a la plancha, lechuga orgánica, tomata, cebolla en rodajas, sarsa criolla, camote frito, papas nativas y ají de rocoto ahumado.

FICHA:

Me llamo Esteban Mio

Tengo 29 añoS

Centro de Estudios: Instituto Gastronómico D’Gallia

Una frase que me gusta: “Pruébenlo, después no digan que no avisé, porque se acaba”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que luchen por sus metas”.

Búscalos

INSTAGRAM: @lapancha.peru

FACEBOOK: @lapancha

S/10 a S/25 soles oscilan los precios de sus productos. La salchipapa Salchiron goza de una alta demanda.

