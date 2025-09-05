Recorrer de la costa a la selva es sumergirse en un Perú lleno de contrastes y sorpresas. Paola Carrizales, Gerente Comercial de Movil Bus, señala que cada parada, paisaje y plato típico convierte el camino en una aventura que transforma, mucho antes de llegar a Tarapoto, la “Ciudad de las Palmeras”.

CONEXIÓN. Rutas como Lima–Chiclayo–Tarapoto o Lima–Trujillo–Tarapoto conectan distintos mundos: costa, sierra y selva. Paradas intermedias como Moyobamba o Huaraz convierten el trayecto en una experiencia rica en naturaleza y cultura viva.

AVENTURA. Recorrer el país por tierra te permite vivir el cambio de clima, geografía y costumbres. Rioja, Moyobamba y Nueva Cajamarca ofrecen actividades, gastronomía y hospitalidad únicas que enriquecen cada kilómetro del camino.

DIVERSIDAD. Desde playas y ciudades coloniales hasta montañas nevadas y bosques húmedos, el Perú se revela en su forma más auténtica cuando se recorre sin apuro, disfrutando cada escala.

AUTENTICIDAD. Rutas como Piura–Tarapoto o Pucallpa–Tarapoto acercan al viajero a una Amazonía menos turística, pero llena de vida, sabores locales y paisajes inolvidables que merecen ser explorados con calma.

EXPERIENCIA. Recorrer de la costa a la selva es vivir un cambio constante que despierta todos tus sentidos. Desde el aroma del mar hasta el canto de la selva, cada etapa del camino invita a conectar con la esencia del Perú, haciendo que cada momento sea inolvidable y único en esta aventura.

ENCANTO. Los visitantes descubren ciudades llenas de cultura y naturaleza como Moyobamba y Rioja, donde los mercados, tradiciones y paisajes hacen que cada parada sea memorable.

Este recorrido invita a redescubrir el Perú a través de pueblos vibrantes, naturaleza exuberante y paisajes que se transforman sin salir del mismo país.

xSABORES. Los viajeros disfrutan de playas, montañas y selva en un solo recorrido. Cada parada ofrece vistas únicas que permiten conocer la diversidad natural del Perú.

xPAISAJES. Los turistas prueban platos típicos en cada escala, desde ceviche en la costa hasta juane en la selva, viviendo la gastronomía local como parte esencial del recorrido.