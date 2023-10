Víctor Skertchly: reconocido colorista mexicano nos revela sus secretos para crear impactantes looks con tonos fantasía

Con Halloween a la vuelta de la esquina, los colores fantasía en el cabello se convierten en la clave para transformarse en divertidos personajes y celebridades de la cultura pop en esta temporada.

Aprovechando esta esperada fecha, Küül Color System, una marca de Henkel, presentó 12 nuevos tintes fantasía para su línea ‘Funny Colors’, que incluyen el verde pera, azul jeans, blanco titanio, coral, rosa neón, entre otros. “Elegimos los tonos basados en los resultados de las búsquedas más frecuentes de los usuarios, también usamos las predicciones de color de Pantone y finalmente escuchamos a nuestros clientes para con ello elaborar esta nueva colección”, comentó Leonardo Mori, Gerente Nacional de Ventas de Henkel Professional en Perú.

En el lanzamiento también estuvo presente Víctor Skertchly, director técnico de Küül Color y reconocido estilista y educador mexicano, quien conversó con diario OJO y reveló sus secretos para crear impactantes looks con tonos fantasía.

De los 12 tonos nuevos, ¿cuáles son los favoritos de Víctor y que crees que van a reinar en esta temporada?

Yo soy bueno haciendo predicciones. Mira, tenemos un tono que se llama ‘verde pera’ que es un color muy interesante, que la gente va a descubrir que va muy bien con las tonalidades de piel cálidas, o sea, para personas latinas. Creo también que el color ‘rosa neón’ va a ser un éxito muy seguro. Y sacamos un color muy interesante que se llama ‘rojo rosado’, un rojo pero que da un reflejo rosa en la luz. Y si dijera un plus, hay uno tono que se llama ‘bugambilia’ que es mi favorito, para que lo compren mucho.

Teñirse el cabello en tonos fantasía es un cambio muy radical, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?

Lo que yo le digo a la gente es que jueguen un poco, hay muchas aplicaciones en internet, en Instagram, Tiktok, que se pongan filtros, que vayan haciéndose a la idea para que descubran cómo se sienten con el cabellito en colores, y que empiecen poco a poco. Que no se vayan por un look completo de lleno, sino que se vayan haciendo algunas mechas, algunas secciones de cabello. Deben entender que el cabello sí cambia su estructura cuando lo decoloras.

¿Qué cuidados se deben tener en looks con tonos fantasía?

A nivel cuidado realmente no es complicado. El cuidado tiene que ser exactamente el mismo que le das a tu cabello natural, únicamente evitar el agua caliente, que es lo único que yo les recomiendo. Creer que pensar que los cuidados son complicados es más como un mito, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene su acondicionador, de repente un tratamiento, y su shampoo. Simplemente consiste en no maltratar el cabello de manera general.

¿Cuál consideras que es la mejor manera de decolorar el cabello sin maltratarlo?

Cuando hablas de decoloración hay etapas: cuando tú lo decoloras poquito, te queda el cabello como naranja, y conforme lo vas dejando más tiempo decolorando se va haciendo más clarito. Con Küül Color System diseñé tonos que vayan con decoloraciones ligeras y que aún así sean llamativos.

¿Por ejemplo, qué tonos?

El rojo rosado, el rojo violeta, el bugambilia, que son colores que van con pieles morenas. Ahora ya estamos en el 2023, hay aditivos que tú puedes mezclar en el decolorante y el cabello te queda como si no le hubieras hecho nada. Nosotros tenemos uno que se llama Küül Plex, es un aceitito, mezclas unas gotitas en tu decolorante y te puedes quedar con este producto todo el tiempo que quieras, aclara muy bien y tu cabello no se daña.

¿Qué tendencias en looks con tonos fantasías se están imponiendo?

Hay una tendencia que se llama “underlights”, colores que se tiñen debajo de la capa superior del pelo. Es un look pensado en las chicas o chicos que van al colegio y que quieren hacer una travesura pero que esté oculta, para que sus profesores o sus papás no lo vean. Sin embargo, para el 2024-2025 vamos a estar viendo que la tendencia serán las coloraciones de flequillos, que es como un grito de “quiero el color enfrente y que todo mundo lo vea”. Aunque esta moda la vimos en los 80s, nada más que en esos años no se usaban colores de fantasía. Por ejemplo, en México lo usó Thalía, pues va a ser la misma dinámica, nada más que ahora son flecos de colores.





¿Qué mitos derribarías respecto al tema de pintarse en tonos fantasía?

Yo creo que el primero que yo derribaría sería que sólo son para gente arriesgada. Hay tonos que son muy elegantes, hay métodos de aplicación que hacen que aunque tu cabello sea colorido, pero no llame tanto la atención como, por ejemplo, tener una opción de un balayage y solo darle un reflejo muy ligero, rosita, azul. También hace algunos años se pensaba que jugar con los colores de cabello era algo exclusivo para las mujeres y la verdad es que ya no, los hombres se están volviendo cada vez más arriesgados, en las barberías están solicitando mucho un color que es el cabello blanco, que también es uno de los tonos que sacamos, se llama blanco titanio, entonces estos looks no son exclusivos para nadie ni con restricciones de edad. Evidentemente, yo nunca voy a recomendar que se le apliquen a alguien menor de edad porque tienen que tener el permiso de sus papás. Después de eso, el cielo es el límite.

¿Dirías que cada vez son más las personas que se animan a lucir tonos fantasías en sus cabelleras?

Te voy a decir algo, el tema de que vengamos saliendo de una pandemia creo que cambió mucho el cómo la gente se expresa a sí misma. Entonces, creo que traemos otro aire, traemos otra seguridad, ya no nos importa lo que nos diga la sociedad. ¡Si yo quiero andar con el cabello rosa, lo voy a hacer!

Como educador con tantos años de experiencia, casi una década, ¿cómo sientes que ha ido evolucionando el trabajo de los estilistas?

Algo que marca mucho mi forma de educar es que me baso en un sistema que se llama edutainment, una combinación de entretenimiento y educación. Aparte, yo soy de la idea de que cuando enseñas con amor se aprende más rápido. Creo que ha mejorado mucho la educación, sobre todo desde la pandemia, la gente ya toma muy bien el ver un curso de YouTube y decir, aprendí a hacerlo en YouTube, ya nadie se burla. Al principio, lo que a mí me frustraba era que mis cursos fueran solo presenciales y, entonces, sólo podía estar con 20 personas un día, y yo quería enseñarles todo lo que yo sabía y todo lo que me emocionaba. Por ello, fundé una academia online junto con la marca, que se llama KÜÜL SCHOOL, completamente gratuita. He buscado a los mejores educadores de toda Latinoamérica, ellos dan clases ahí, son vídeos ya grabados para que la gente los vea a cualquier hora, y me siento muy orgulloso porque tengo 17 mil alumnos en todo el continente. Esa plataforma la encuentran como www.kuulschool.com/, te inscribes y ahí vas a ver las locuras que hago. Te enseñamos desde la estructura del cabello hasta cómo hacer decoloraciones, cómo obtener rubios, cobrizos, chocolates, consejos de rutinas para cabellos lacios, rizados, etc. Está muy linda la plataforma, espero que mucha gente se inscriba.

Los tonos fantasía de la marca proporcionan una cobertura de color intensa y duradera, que se mantiene incluso después de 40 lavadas. Además, su fórmula es libre de amoniaco, lo que garantiza que no dañe el cabello. También estos productos contienen ingredientes nutritivos que contribuyen a mantener el cabello saludable y con brillo.

