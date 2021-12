El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino y de otros tipos como de boca, lengua, garganta, pene, ano, vagina, vulva y verrugas genitales es la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), un virus de transmisión sexual altamente contagioso.

En el Perú, nueve de cada 10 hombres y mujeres sexualmente activos se infectarán con el VPH, es decir, el 90 % de la población. Todos ellos corren el riesgo de sufrir estas enfermedades. La mayoría de estas personas no presentarán síntomas, por ello, cualquier persona puede contagiarse y transmitir el virus sin darse cuenta. Cada día en el Perú fallecen entre cinco a seis mujeres por algún tipo de cáncer relacionado con el VPH.

Catya López, coordinadora de Proyectos Sociales y Educación de la Liga Contra el Cáncer, responde en esta nota preguntas relacionadas a la infección por el VPH y la efectividad de las vacunas contra este virus.

¿Qué exámenes o análisis permiten detectar VPH de bajo y alto riesgo?

Hay diferentes pruebas para identificar el VPH. Se dividen en dos grupos. Están las que conocemos como pruebas moleculares, que sirven para el estudio del ADN viral. Estas son la captura híbrida, que va a señalar si es positivo o negativo el resultado y cuya muestra puede ser tomada del cuello uterino o de la vagina.

La otra prueba es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que hay en diferentes marcas comerciales. Estas hacen la identificación del virus, si se tiene o no, a qué cepa se refiere, por ejemplo, te puede decir si es positivo para la 16 o 18. Además, esta prueba utiliza la misma muestra para hacer un papanicolaou en base líquida.

Estas pruebas están indicadas para mujeres de 30 años a más y se solicitan según indicaciones médicas específicas.

¿Existen genotipos del VPH que son de bajo y de alto riesgo?, ¿cuál es la diferencia entre estos?

Existen más de 150 cepas, pero no todas ellas producen cáncer. Efectivamente hay una división en dos grupos. Están los de alto riesgo, que son oncogénicos porque van a producir cáncer no solo de cuello uterino sino de otras partes como de vulva, vagina, ano, pene, entre otros, y los que no producen cáncer, que son de bajo riesgo, pero van a ocasionar verrugas en las zonas de mucosa, puede ser en el área genital u orofaríngea.

Dentro de los de alto riesgo los que nos preocupan son 14, de estos, dos de ellos producen el 70 % de los casos de cáncer de cuello uterino. Hablamos de las cepas 16 y 18. Dentro de los de bajo riesgo los que más verrugas causan son las cepas 6 y 11.

¿Existen vacunas contra el VPH?, ¿en qué porcentajes son efectivas?

Existe una vacuna contra el VPH conformada por dos dosis para evitar el cáncer de cuello uterino que como estrategia de salud pública la otorga el Estado a través del Ministerio de Salud a niñas desde los 9 hasta los 13 años, 11 meses y 29 días de manera gratuita. Para que las niñas reciban la vacuna se requiere el consentimiento firmado de los padres.

En total, existen tres vacunas en el mercado. Una es la bivalente, que se aplica como parte del programa con el cual se inició el programa de inmunizaciones en Perú en el 2011. Esta solo cobertura para dos cepas de alto riesgo, la 16 y 18. En el 2015, el Ministerio de Salud relanzó la campaña de vacunación y adquiere la tetravalente que es que la se viene usando y cubre cuatro cepas, la 6 y 11 que producen verrugas y la 16 y 18 que son de alto riesgo y que entre las dos producen el 70 % de los casos de cáncer de cuello uterino.

En el 2017 llega al Perú la vacuna nonavalente, que protege de 9 cepas, incluyendo las oncogénicas. La primera vacuna tiene una cobertura de 85 %, la tetravalente llega casi al 90 % y la nonavalente cubre al 96 % según estudios. Todas las vacunas son eficaces. Están diseñadas para hombres y mujeres desde los 9 hasta los 45 años. En el caso de los mayores de 15 años requieren aplicarse tres dosis.

DATO

Las mujeres pueden hacerse su chequeo ginecológico preventivo en la Liga Contra el Cáncer. Para esto tienen que agendar sus citas a través de la página web https://ligacancer.org.pe/ o de la central telefónica 204-0404. También pueden reservar su consulta a través del WhatsApp al número 988562238.

Para hacerse el despistaje se requiere una donación de 39 soles. El dinero va a permitir que las unidades móviles de la institución brinden el servicio de manera gratuita a la población de escasos recursos y de zonas de mayor vulnerabilidad.