Es una creencia muy extendida, pero no está respaldada por la evidencia científica. Comer después de entrenar no “anula” el ejercicio ni hace que recuperes automáticamente las calorías gastadas.

Cuando realizas actividad física, tu cuerpo utiliza energía y activa una serie de adaptaciones que mejoran la salud cardiovascular, la sensibilidad a la insulina, la fuerza y la composición corporal. Estos beneficios se producen independientemente de que después hagas una comida equilibrada.

De hecho, tras el ejercicio, el organismo necesita nutrientes para recuperarse. Consumir proteínas ayuda a reparar y mantener la masa muscular, mientras que los carbohidratos reponen parte de la energía utilizada durante el entrenamiento.

El problema no es comer después de ejercitarte, es utilizar el ejercicio como una excusa para compensar con excesos. Recuerda que entrenar y alimentarte bien no compiten entre sí; trabajan en conjunto para mejorar tu salud.