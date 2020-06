Existen maneras para cautivar mucho más a tu pareja durante la intimidad y no se requiere de un gran esfuerzo como lencerías o prendas que vayan a ‘volverlo loco’. Lo único que requieres es abrir tu imaginación y soltar algunas palabras o frases que pueden ‘prenderlo’ más de lo que está.

¿Sabes cómo hacerlo? Cuando estés con tu pareja en el acto sexual, procura tenerlo boca abajo y susurrarle al oído al decir estas declaraciones. Notarás como en un abrir y cerrar de ojos su mirada va a cambiar, así como también su 'motivación' que tiene entre las piernas.

No olvides que estas frases sólo son aplicadas por personas 'open mind', es decir, por aquellas parejas que no sienten prejuicios o miedos de saber qué dirán los demás y hacen lo que más les gusta: tener sexo. ¿Quieres tener una vida sexual más activa? Esto tienes que hacer sí o sí. No temas en saber cómo reaccionará él. Ya verás que le encantará.

1. "Me gusta que seas así, papi. Acércate más a mi".

2. "Te voy a provocar tanto que vas a querer huir de esta cama".

3. "¿Quieres un poco de chantilly? Yo sé dónde puedo poner un poco de eso en tu cuerpo".

4. "Si tus brazos y abdomen son así de duros, no me quiero imaginar qué 'regalito' tienes para mi".

5. "Pon las manos donde puedas tocarme".

6. "No soy Alicia, pero sé muy bien cómo llevarte al país de las maravillas".

7. "El café me gusta como el sexo: caliente, fuerte y encima de la mesa, ¿te tomas un café conmigo?"

8. "Tú pensando qué ponerte y yo pensando cómo quitártelo".

9. "Lo único que sobra en esta relación es la ropa".

10. "Quítame la ropa; tenemos que hablar muy seriamente".

