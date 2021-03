El Estado peruano inició el pago del Bono S/600 desde el pasado 17 de febrero. Este nuevo subsidio busca beneficiar a 4.2 millones de hogares peruanos que viven en las regiones de alerta extrema por el COVID -19. Sin embargo, muchos ciudadanos han elevado su queja a través de las redes sociales, porque pertenecen a estas zonas vulnerables de contagio, pero no han sido beneficiarios. Ante esto, Mabel Gálvez, directora ejecutiva del programa Pensión 65, comentó en el programa OJO en Familia cuáles han sido las razones de porqué algunas personas no han sido seleccionadas.

“Posiblemente su hogar no esté clasificado como pobreza o pobreza extrema. Para ello tendría que averiguar ese detalle en la página web del sistema SIFOH con su número de DNI” agregó Gálvez. Adicionalmente, recalcó que si el hogar no cuenta una clasificación socioeconómica, solicitar a la unidad local de empadronamiento de su localidad.

Asimismo, añadió que tampoco se ha elegido aquellas familias que tienen a un miembro que gane más de S/ 3 mil. “Basta con que solo uno esté trabajando en el hogar, para que queden inhabilitados al bono” agregó.

Por otro lado, la directora ejecutiva manifestó que si no han recibido este subsidio es porque “seguro no están afiliados al programa Juntos o no tienen a un pariente que sea usuaria de los programas Pensión 65 o Contigo” finalizó.

Cambio de la persona responsable

Si ha sido elegida en su hogar y no puede cobrarlo, puede ingresar a la página web casos.bono600.gob.pe y pedir que cambie al responsable, para que se designe a otra persona de su familia.

Actualmente, de acuerdo con el cronograma, el Bono 600 se viene entregando al segundo grupo correspondiente hogares vulnerables que cuentan con una cuenta bancaria, billetera digital y que puedan hacer uso de la banca celular del Banco de la Nación. En los próximos días (desde el 8 de marzo) se continuará con el pago al tercer grupo conformado por aquellos que no tienen ninguna cuenta bancaria.

