El último fin de semana, una polémica se inició en torno a la exvoleibolista Natalia Málaga luego de que se viralizara un vídeo que fue grabado en 2017, en el que se la ve reprochándole a una mujer de escasos recursos por tener varios hijos pese a su precaria situación económica. Incluso la deportista fue entrevistada en el programa de ‘Magaly TV La firme’ por el tema y admitió su error por haberse referido así con la joven madre de familia.

Pero no es la primera vez que la subcampeona olímpica tiene declaraciones polémicas. En estas nota recordamos cinco de ellas.

1. Sobre Gareca y Claudio Pizarro

A mediados de 2019, Natalia Málaga decidió intervenir tras una polémica entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro. La exjugadora de voleibol deslizó que faltó tacto a Gareca para manejar las declaraciones previo a lanzar la lista oficial que nos representó en la Copa América 2019 y donde, una vez más, no estaba considerado Claudio Pizarro.

“Nosotros convocamos a jugadores con el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo, en el presente, en su actualidad, nos fijamos en su declaraciones, en su manera de comportarse, porque es un todo. No podemos convocar, y esto con el debido respeto a Claudio, nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio (Pizarro) en todo aspecto, pero no podemos convocar de pronto a alguien se autoexcluye, eso ya no es un problema nuestro...”, había dicho Gareca sobre Pizarro.

Pizarro no se quedó callado y respondió “Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga”

Por su parte Natalia Málaga tuvo esta declaración: "¿No es mejor decir que no lo quiso convocar porque tiene gente más joven, sin quitarle la calidad de jugador que es Claudio? Buena lavada”

2. Natalia Málaga vs Karla Ortiz

En 2019, otra polémica muy comentado fue la ‘guerra’ de palabras entre Natalia Málaga y Karla Ortiz, ésta última declaró ante la prensa que quedar sin chance de medallas en los Juegos Panamericanos fue por la falta de apoyo de la Federación Peruana de Vóleibol. Ante esto, la entrenadora se refirió al tema con contundencia:

“Me van a criticar con lo que voy a decir, pero el tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces. (...) No voy a decir que reciben sueldo de la Federación, porque dirán que es una porquería que les pagan, serán pues, entre 5 y 7 mil soles les dará la Federación. ¿Es poco?, y ¿decir que no tienes plata para el pasaje?", dijo Natalia en entrevista con Movistar Deportes.

Ante esto, Karla Ortiz indicó en sus redes sociales que estaba pensando tomar acciones legales contra Natalia Málaga por “declaraciones que faltan a la verdad”.

3. Le dijo “llama” a Angélica Aquino

En 2015 Natalia Málaga desató la polémica luego de que se refiriera a una jugadora del equipo al que se enfrentaban sus dirigidas usando el apelativo “llama” en el tiempo técnico de un partido de vóley. “La llama pega todo diagonal”, dijo refiriéndose a la entonces jugadora del Regatas Lima Angélica Aquino.

Tras el hecho, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) emitió un comunicado sobre el tema e indicó que el caso pasaría a la Comisión de Justicia “para que este órgano pueda tome las medidas correspondientes”.

Poco después, Angélica Aquino rompió su silencio y dijo no sentirse ofendida. “La verdad no me afecta que me digan así. Pero no me pareció apropiado el momento en que lo dijo y ella lo sabe. En el momento que lo dice las chicas se ríen en son de burla y eso es lo que no me pareció adecuado. Podrían llamarse así en son de ‘chacota’ y bromas, pero personalmente. No frente a cámaras”, sostuvo.

4. Mamá dura de las seleccionadas

Algunos años antes, Natalia Málaga indicó en una entrevista que es una mamá dura con las seleccionadas. Esto ayudó al conjunto en el tema profesional y también en lo personal. “Yo tengo que estar pendiente del pasaporte, la ropa, maleta. Arregla el cuarto, les tiro la ropa en la ducha porque la tienen arrinconada, les volteo las maletas porque no lavan ni un par de medias. Cuando llego a los cuartos corren todas porque si no aviento todo al pasadizo”, contó.

No obstante, refirió que todo lo que ha hecho les ha servido, pues han aprendido, ahora son más ordenadas. “Son mujeres, tienen que ser ordenadas. Mujer inútil es hombre”, bromeó Natalia con la frase polémica para algunos.

5. Reclamo a mujer con cuatro hijos

Sobre la reciente polémica del reclamos a la mujer de cuatro hijos, la grabación fue registrada durante una entrega de ayuda para los afectados por el Niño Costero en 2017. El video se viralizó en redes cerca al Día de la Madre de 2020. En el video se le escucha a la exseleccionada nacional recriminar a la madre de familia así:

“¿Pararás de tener hijos también, no? Porque después los que se preocupan por traerte cosas somos todos nosotros, cuídate tú también, no seas ‘pend**’”

Años después, Natalia se disculparía así por el hecho en el programa de Magaly Medina: “Tal vez sí fue un error al tener una reacción fuerte ante la situación... Todo el mundo se equivoca y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que dije, como hay otra gente que no está de acuerdo con lo que tú dices [por Magaly Medina]. Simplemente fue un momento que pasó”.

“En plena situación de un huaico, donde la gente no puede comer, no tiene cómo mantener su vida y tener más hijos me parece absurdo, pero bueno me equivoqué y ya pasó. Definitivamente creo que la gente no tiene nada qué hacer en cuarentena, se han puesto a buscar archivos y han sacado eso”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Natalia Málaga se pronuncia sobre reclamo que le hizo a mujer con cuatro hijos. (Video: ATV)





TE PUEDE INTERESAR

¿Quién es Jenifer Peláez? Conoce a la modelo a la que se relacionó con Paolo Guerrero

Mapa de los mercados de Lima con más casos de coronavirus

Ranking de los distritos con más contagiados de COVID-19 por kilómetro cuadrado