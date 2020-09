La periodista Magaly Medina también compartió en su programa el pantallazo del Instagram de Macarena Vélez donde se confirma que él le dio “Me gusta” a la foto de su ex, en donde posa muy sexy en la playa.

La “urraca” se burló fiel a su estilo y le dijo a Said Palao: “A la ex no pues, pero así están los códigos, bien rotos. Ella está en el norte mostrando esas fotos que dicen: mira desgraciado, lo que te perdiste”.

Seguidamente, Magaly Medina se dirigió a Alejandra Baigorria, quien aún no confirma su relación con Said Palao. “Supongo que Alejandra ya le ha jalado de las orejas a Said Palao. Eso habrá sido motivo que no le hable tres días, mínimo no?”.

Pero Said Palao no es el único que saludó a Macarena Vélez por su cumpleaños. También lo hizo Gloria Palao, su hermana.

“Feliz cumpleaños mi Maquita bella, que pases un hermoso día en el mar como te encanta. Miles de besos y abrazos que se cumplan todos tus deseos”, le escribió.

