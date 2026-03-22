En un momento crucial para el futuro de nuestro país, cuando apenas faltan tres semanas de las elecciones generales, el reconocido músico y cantante de cumbia Donnie Yaipén estrena su potente cumbia titulada “Cuando yo sea presidente”, una canción que invita a la reflexión y fomenta la importancia de votar con conciencia.

La letra de “Cuando yo sea presidente” aborda temas relevantes y actuales, como la pobreza y la desconfianza en los políticos. Con versos que declaran: “Con la pobreza acabaría, a todo el mundo ayudaría, desde la Costa hasta el Oriente, los políticos siempre con el mismo discurso y ya no se sabe a quién creerle”. En ese sentido, la canción se convierte en un grito de esperanza y hace un llamado para todos los peruanos a pensar antes de marcar.

Este tema además es una reflexión sobre el poder de nuestro voto. El futuro de nuestra sociedad, del Perú, depende de las decisiones que tomamos hoy y quiero que la gente se detenga a pensar en la responsabilidad que tenemos como votantes", afirmó Donnie Yaipén.

La cumbia “Cuando yo sea presidente” busca llamar a la reflexión principalmente a los más jóvenes para que se informen sobre los candidatos. “En tiempos donde la desilusión prevalece, donde tenemos mucha inseguridad entre otros graves problemas, necesitamos de un cambio”, refiere el músico quien invita a escuchar la canción en todas las plataformas musicales y ver el videoclip en su canal de YouTube.