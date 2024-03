Glenda Rodríguez ha estado en medio de la polémica, luego de que el pasado 13 de marzo acusara de agresión física a su actual pareja, el cantante de cumbia John Kelvin. Sin embargo, hace algunos días ella se rectificó e indicó que todo se habría tratado de una discusión de pareja.

La pareja del cumbiambero se ha mostrado activamente en redes sociales y ha surgido la duda sobre a qué se dedica actualmente.

¿A qué se dedica Glenda Rodríguez, la pareja de John Kelvin?

Se ha revelado que Glenda Rodríguez se dedica al striptease y en sus redes sociales, se presenta como sexy bailarina, modelo internacional y mánager. Sin embargo, también habría estudiado la carrera profesional de administración de empresas, según se lee en su descripción de Instagram.

Además, en sus redes se muestra como una persona que gusta de los animales, especialmente de los perros, porque la artista se autoproclamó ‘doglover’.

Glenda Rodríguez niega haber sido agredida por John Kelvin

A través del canal de Youtube del abogado de John Kelvin, la pareja reapareció junta para desmentir la agresión que Glenda Rodríguez denunció en el programa ‘Magaly Tv La Firme’. “ Lo que pasó fue producto de una discusión. Como toda pareja, se nos salió a ambos de control. Fue porque, en el Día de la Mujer, no compró girasoles y no medí las consecuencias ”, explicó Glenda.

Por su parte, John Kelvin explicó que su pareja lo acusó de agredirla al sentirse abrumada por las cámaras del programa de ‘Magaly Tv La Firme’. “ Ella me comentó que las cámaras estaban detrás de ella. La agarraron en un momento que se desesperó y no supo manejar la situación. Después se dio cuenta de todo lo que pasó “, complementó.

¿Qué dijo Glenda Rodríguez en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’?

La actual pareja de John Kelvin lo acusó de agresión frente a las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’. “ Él me pegó, me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila “, denunció la modelo.

