El popular actor estadounidense dejó sorprendidos a sus fans y no tan fans al confesar que acaba de tener a su séptimo hijo a los 79 años de edad, confesando estar muy contento por hacer crecer a la familia.

Todo se reveló en una corta entrevista para el medio canadiense ‘ET’, mientras promocionaba su más reciente película titulada ‘About my father’, siendo propicio el tema de las relaciones entre padres e hijos, motivo por el que el reportero decidió indagar más en la vida familiar del ganador del óscar, sin esperar la respuesta que tendría.

“Sé que usted tiene seis hijos”, fue la afirmación que pretendía dar pie a una conversación más larga, sin embargo, Robert sorprendió con su corrección al reportero: “Siete, de hecho, acabo de tener un bebé”.

Los representantes del actor confirmaron lo contado por Robert De Niro; sin embargo, evitaron revelar el nombre de la madre ni la fecha exacta en la que nació el último hijo del ganador del Oscar, quien tendría como hija mayor a su hija Drena de 51 años de edad.

