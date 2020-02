Rompió su silencio. El exfutbolista Abel Lobatón se pronunció por primera vez sobre la guerra declarada entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, madre de sus dos hijas, Melissa y Samahara Lobatón Klug.

El popular ‘murciélago’ tomó con gracia una publicación de diario Ojo, donde se recogían las declaraciones de Evelyn Vela en el programa “Válgame”. ‘La reina del sur’ había dejado entrever que Lobatón le habría sido infiel a Klug con Mónica Cabrejos.

“Bueno, Melissa te ha mandado a decir Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?", había dicho Vela.

Abel Lobatón no se quedó callado y escribió en Instagram: “Hacen la fiesta y no me invitan Jajajajajajajaja Jajajajajajajaja siempre bendecidos por Dios y mi virgen de Guadalupe fuego con todo mundo”.

Y aunque no quiso darle más importancia al tema, una usuaria le hizo una contundente pregunta: “¿Por qué no sales a defender a tus hijas y a la madre de tus hijas, dan a entender que Farfán mantiene a tus hijas?".

¿Qué respondió el padre de las hijas de Melissa Klug?

Él fue claro y directo: “Por qué eso no me interesa. La boca se hizo para hablar, los ojos para mirar y los oídos para escuchar. Gracias por tu preocupación”

