Evelyn Vela se presentó en el programa “Válgame” de Latina y protagonizó un tenso momento con Mónica Cabrejos, a quien le dio un recado enviado por la mismísima Melissa Klug.

Sin embargo, poco repararon en la indirecta que le envió la popular ‘Reina del Sur’ a la conductora de espectáculos cuando le preguntó si sabía cuál era el oficio de la chalaca antes de conocer a Jefferson Farfán:

“Bueno, Melissa te ha mandado a decir Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?".

Mónica Cabrejos respondió inmediatamente, alzando la voz:

“Yo no era amiga de Lobatón. Yo te voy a contar que era yo de Lobatón. Lobatón salió conmigo, yo no era su amiga”, dijo la exvedette. Vela no se quedó callada y arremetió contra ella: “Es que ella no sabe eso, ella sabía porque tenía mensajes de Messenger”.

De esta forma, Vela dejó entrever que supuestamente Abel Lobatón le fue infiel a Klug con Cabrejos.

Evelyn Vela desliza supuesta infidelidad de Lobatón a Melissa Klug con Mónica Cabrejos | Válgame

