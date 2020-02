Karla Tarazona habló de su experiencia con Leonard León, con quien también tuvo problemas para llegar a un acuerdo económico por la manutención de sus dos hijos.

Incluso, la conductora de “Válgame” comparó al cantante de cumbia con el futbolista Jefferson Farfán, quien ha emprendido un proceso judicial para reducir el dinero que le envía a Melissa Klug por sus pequeños.

“Nosotros firmamos una conciliación. Él me dijo, a lo (Jefferson) Farfán, a voluntad yo puedo darte esto. Yo le dije que no, que no me parecía, hasta que llegamos a un acuerdo y se fijó una mensualidad”, contó a las cámaras de Diario Ojo.

Reveló que Leonard se retrasó un año con la pensión a sus hijos, pero que ella decidió no hacerle un juicio.

“Ahora sí cumple, porque hubo un año que se desapareció hasta de la pensión. Yo le esperé un año y él se puso al día en las deudas, nunca le hice juicio” .

Leonard no ve a sus hijos

Tarazona contó que Leonard León no ve a sus hijos desde el Día del Padre de 2019: “Es un padre ausente, un padre de apellido, de sangre, pero más no”.

Sobre el caso de la ‘Blanca Chucuito’, defendió a la madres que se ocupan de sus hijos y se dedican enteramente del hogar.

“¿La mayoría de mujeres de futbolistas trabajan? ¿que son? Son amas de casa, por eso no vamos a desmerecerlas”, sostuvo.

