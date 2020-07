Luego que la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima declaró improcedente la tacha presentada por Vanessa Terkes al peritaje psicológico que favorecía al alcalde de La Victoria, George Forsyth; la defensa de la actriz afirmó que continuarán apelando.

“Nosotros seguimos adelante. Vanessa no tiene miedo de nada, porque a las finales no tiene por qué temer. ¿De qué va a tener miedo? Ya no, ya”, dijo Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, al programa “Magaly TV La firme”.

Y es que en la última resolución, los magistrados indicaron que no se ha encontrado violencia psicológica en la supuesta víctima.

No obstante, Vanessa Terkes consideró que los resultados del peritaje habían sido manipulados y presentó una tacha.

Por su parte, los jueces indicaron que el peritaje psicológico fue practicado por psicóloga licenciada adscrita al Área de Servicios Judiciales del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lima, rechazando la tacha a Terkes.

“Yo estaba completamente segura de que esta evaluación psicológica que se hizo en el Poder Judicial fue manipulada a favor del señor Forsyth, se ha denunciado penalmente al señor Forsyth”, comentó la abogada de Vanessa Terkes al respecto.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo Valle se burla del nuevo compromiso de Xoana González

Rodrigo Valle sobre compromiso de Xoana González - diario ojo