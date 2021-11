La actriz Melissa Paredes y su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, finalmente llegaron a un acuerdo de conciliación por el bien de su pequeña hija. Sin embargo, antes de estampar la firma, la abogada Patricia Simón cuestionó al jugador y a su padre, Jorge Cuba.

En diálogo con el programa “Amor y fuego”, la defensa de Melissa Paredes deslizó que fue Rodrigo Cuba quien habría puesto la ropa de su aún esposa en bolsas de basura, ya que la actriz ni siquiera tiene maletas para trasladar sus pertenecías.

“¡Es que es increíble! El señor le pone su ropa en bolsas de basura en la puerta de la casa y dicen ¿cómo no lleva maletas la señora? Porque ni siquiera tiene maletas”, manifestó la abogada Patricio Simón.

Es así que la abogada señaló que Melissa Paredes no es la única culpable de que la relación haya terminado así: “Todo lo que ella haga, diga, todo está mal y él es la perfección. Y eso no ocurre porque cuando una pareja se separa, hay que ver que los dos tienen parte de la culpa”.

Además, Patricia Simón cuestionó que el padre de Rodrigo, Jorge Cuba, haya declarado a la prensa: “Ellos no saben por qué el papá ha declarado eso, ninguna de las partes lo sabe, eso es por lo menos eso es lo que nos han dicho porque nosotros reclamamos. Ellos se comprometieron a no declarar y no sabemos por qué ha salido a declarar al señor”.

