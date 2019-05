Actor de la película "Thor" muere tras caer de un puente

El actor Issac Kappy, de 42 años, quien trabajó en la famosa película "Thor", falleció trágicamente luego de caer desde un puente en Arizona, EE.UU, según informó el portal de espectáculos "TMZ".

El artista era conocido por varias polémicas con otras figuras del espectáculo como Paris Jackson, quien lo acusó de intentar estrangularla y con Steven Spielberg y Seth Green, a quienes acusó de pedofilia sin presentar pruebas.

En su carrera como actor destacaron sus participaciones en conocidas series y películas como "Breaking Bad" y "Terminator: Salvation".

Antes de morir, el actor escribió una extensa carta en su cuenta de Instagram donde reconoce que no "no fue un buen hombre" y explica las razones de su decisión.

"Hola. En el transcurso de la semana pasada, a través de la introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he llegado a algunas revelaciones acerca de mi persona. Es un testimonio de mi absoluta arrogancia que esta revelación no hubiera llegado antes", se lee.

"Verás, me creí un buen chico. No he sido un buen chico. De hecho, he sido un chico bastante malo en mi vida. He usado gente por dinero. He traicionado a mucha gente y de mucha confianza. He usado gente por dinero. He peleado con mucha gente de confianza", agrega el fallecido actor.

