Agatha Lys se pronunció mediante su cuenta oficial Facebook para contarle a todos sus seguidores que dio positivo al COVID-19. Y es que la tarotista se animó a contar parte de su experiencia personal con esta enfermedad en un extenso post.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado POSITIVO a la prueba del COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, comenzó escribiendo.

La especialista en el horóscopo relató que viene atravesando una fuerte neumonía y que estuvo a punto de ser trasladada de emergencia por falta de oxígeno. Asimismo, menciona en su publicación que le dijeron que no la podían atender por falta de camas.

“Vengo pasando por un proceso respiratorio que ahora ya es una neumonía. Quiero compartir con ustedes mi experiencia después de haber sentido el terror de estar a punto de que me trasladen por falta de oxígeno, pero con la advertencia de que no iba a encontrar una cama disponible. Gracias a Dios estoy lentamente saliendo de un momento crítico. Muchos dicen: ’a mi no me va a pasar', pero créanme que nos va a pasar a TODOS o a casi todos”, manifestó.

Agatha Lys anunció que se tomará unos días de descanso, por primer vez en 38 años de carrera, por indicaciones de su médico de cabecera.

