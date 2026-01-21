¡Alistan concierto de lujo! Dilio Galindo, líder de la afamado agrupación Antología, viene preparando junto a todos sus músicos un concierto muy especial para el Dia del Amor este 13, 14 y 15 de Febrero en el Teatro Municipal de Lima, las entradas la se encuentran a la venta a través de Vaope.com

El público de la exitosa banda latinoamericana Antología podrá deleitar todos los temas que llegan al corazón , como por ejemplo: “Nostalgia”, “Vida ya no es vida”, “Hoy me iré”, “Aléjate” y más, será una noche inolvidable para toda la gente enamorada. Además, se contará con luces, sonido y escenario de primera para que los asistentes se sientan felices y satisfechos con el espectáculo.

Cabe resaltar que este año el grupo Antología cumple 26 años de trayectoria llevando buena música a todo el Perú y diversas partes del mundo, sus años de carrera harán que este 13, 14 y 15 sea un concierto único. Las entradas en Vaope.com.