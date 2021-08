¡Fuerte y claro! Aída Martínez no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los programas de televisión que “hablan mal de ella”. Y es que ella manifestó que no les presta atención porque “para muy ocupada”.

“Me da risa y me provoca un poco de cólera, porque siempre las noticias que llegan sobre mi, sobre si salí en televisión o prensa escrita, es porque ustedes me lo mandan. No sé cómo tienen tanto tiempo libre para eso”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Por otra parte, la popular modelo arequipeña comentó que ella no mira televisión, pues “no le suma”. Muchos usuarios aseguran que sería una indirecta para el programa de Magaly Medina.

“Me mandan pantallazos. ¿Cuál es la necesidad de mandarme eso? Si yo no les he pedido esa información... Yo les digo: ‘mira flaca, a mi no me interesa lo que la gente habla de mi’. Así que les voy a pedir el favor que dejen de mandarme esa información, no tengo tiempo, yo estoy trabajando”, agregó.

“Mientras los programetes salen a hablar de mi, yo estoy trabajando, produciendo dignamente, sacando adelante mi negocio, mi familia. No me manden las cosas que hablan sobre mi. Mándenme pantallazos de cómo ustedes me defienden si son tan mis seguidores”, finalizó diciendo Aída Martínez.

