Aída Martínez: "Yo tenía 17 años, no me supo esperar y se molestó conmigo"

"La parte que yo conozco de George Forsyth es la peor", fue una de las frases que dijo Aída Martínez durante una conferencia de prensa con los medios para presentar su nuevo show junto a Renzo Spraggon.

La modelo opinó sobre la denuncia de Vanessa Terkes contra el alcalde de La Victoria luego que este la negara públicamente, hace algunos años atrás. Aída Martínez dio fuertes revelaciones sobre lo que vivió con Forsyth.

"No me supo esperar"

"Yo tenía 17 años cuando estuve con él. Pasaron cosas muy personales entre él y yo. ¿Cómo les explico? No me supo esperar y se molestó, y me imagino que por eso me habrá negado en ese tiempo", dijo, dejando entrever que el alcalde no quiso esperarla en la intimidad.

Aída Martínez aseguró que George Forsyth sí la humilló públicamente y resaltó que cree en la versión de Vanessa Terkes. "Tuve un altercado con él en una habitación, no me tocó ningún pelo, me levantó la voz, me dijo una cosa que no me agradó, no me insultó, pero no me gustó lo que me dijo. Públicamente me humilló, me minimizó en público, por último dices que me conoces y ya, ahí la cortar, aparte que yo no conté nada malo de él (...) Yo invito a Vanessa a que me llame para hablar", agregó.