¡Fuerte y claro! Aída Martínez utilizó nuevamente sus redes sociales para responder con todo a aquellos usuarios que cuestionan el hecho que su pequeña Arielita tenga los ojos claros.

Y es que la modelo comentó que varios cibernautas estaban haciendo mucho hincapié en que de dónde la niña obtuvo ese color de ojos, cuando ni ella, ni su esposo los tienen así.

“Muchos me preguntan por qué mi hija tiene ojos claros, los tiene grises... Yo no entiendo por qué tienen que ver el lado malo. Muchos dicen que de dónde si yo no tengo los ojos claros, ni mi esposo tampoco. Les explico un poco, es porque mi papá tiene los ojos claros y el papá de mi marido también, entonces yo creo que ha sido por eso”, comenzó diciendo.

“No se emocionen tanto, porque hay muchos casos en el que los niños nacen con los ojos claros y con el paso de tiempo se ponen de color oscuro. Puede ser que sea un tema de nacimiento, como puede que no”, agregó.

“Pero a lo que voy es, ¿por qué tanta mala vibra con ese tema? Pensando mal, yo sé por qué lo dicen... Como yo soy serrana y mi esposo es cholo, ¿de dónde sacan esos ojos? Soy chola a mucha honra, pero todos tenemos ancestros. A mi me vale madres si tiene ojos claros o no, porque igual yo la amo”

