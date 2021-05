¡Fuerte y claro! Aída Martínez utilizó nuevamente sus redes sociales para desatar su furia contra aquellos usuarios que la critican por vender ropa usada o de segunda mano.

Y es que la modelo arequipeña confesó que es la única ‘influencer’ peruana que ayuda verdaderamente a muchas empresas que recién comienzan a lazarse al mercado.

“Hay un tema sobre qué hago con algunas prendas que me mandan algunas marcas por canje. Yo apoyo a los emprendedores, a mi no se me conoce por fallarle a las marcas, apoyo a las marcas más que otro cualquier influencer en el Perú”, comenzó diciendo.

“Mucha ropa me la pongo una o dos veces. Si yo decido vender la ropa después, regalarla, colgarla del techo, quemarla, es mi problema, porque yo ya cumplí con el convenio”, agregó.

“Yo hago los cherrys y luego hago lo que me de la gana con esa ropa. Los influencers en todo el mundo hacen ventas de garaje... ¿En que te afecta a ti amiga que yo venda mi ropa de segunda mano? Yo siempre cumplo con todas las marcas emprendedoras y están súper agradecidos conmigo. Hay marcas que han llegado a ganar más de 50 mil seguidores con los convenios que han tenido conmigo, y porque apoyo a mi manera y sé que lo hago bien”, expresó bastante molesta.

