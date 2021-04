Aída Martínez alzó su voz de protesta en sus historias Instagram, donde señaló de forma contundente que seguirá tomándose fotos sensuales en sus redes sociales porque ser madre no la hace menos coqueta o seductora.

“Señoras de antaño, señoras respetadas quiero darles un mensaje a la conciencia. Que yo haya sido madre, no quiere decir que yo deje de exhibir mi cuerpo. En verdad lo exhibo porque me gusta, me siento cómoda con mi cuerpo, me siento sexy, porque soy real y porque me da la gana, pero hay muchas personas que se indignan”, comenzó diciendo.

“Me dicen: ‘eres madre, acabas de dar a luz, que no te da vergüenza seguir exhibiendo tu cuerpo’, y otras personas dicen: ‘lo hacen porque le pagan’. Hello ninguno de ustedes me está pagando por enseñar mi trasero o mis tetas en Instagram, ¿Dónde está la cuenta bancaria creciendo? Nadie me paga, lo hago porque me gusto porque me encanta mostrar ciertas partes de mí, porque es mi vida. Ser madre no me hace menos mujer, no me hace menos sexy, menos seductora, menos coqueta, esa es mi esencia”, señaló fastidiada la modelo arequipeña.

Aída aseguró que está cansada de que le digan que se quede en casa cuidando a su hija y su esposo. “No tengo que cuidar a mi esposo, él es una persona adulta, es estúpido que me comenten eso. Las mujeres empoderadas, trabajamos, nos valemos por nosotras mismas, podemos hacer muchas cosas”, dijo.

“Hemos luchado tantos años por la igualdad de género y esto es igualdad de género mitad y mitad. Hombres quieren tener hijos, pues dedíquense a sus hijos... Gracias a mi marido porque gracias a él soy la persona que soy. Él me deja ser, todo el Perú me jode menos mi esposo”, explicó molesta la influencer, quien contó que las fotos sexys que publica las toma su marido.

ZONA POPULAR | Aída Martínez molesta con quienes critican sus fotos en bikini

TE PUEDE INTERESAR