Rebeca Escribens se pronunció muy emocionada sobre la recuperación de Diego Dibós, quien recientemente venció al COVID-19 tras permanecer internado en el hospital varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La conductora de América Espectáculos venía contando sobre la recuperación del cantante y no pudo aguantar las lágrimas al referirse a este hecho.

“Cómo he llorado al ver el video que le hicieron a mi querido Diego Dibós. Lo conozco, lo quiero muchísimo y he estado pendiente de su salud. Es imposible no emocionarse”, dijo la actriz muy consternada.

“Estoy muy contenta de ver este video. Diego, hemos estado pendientes en casa por tu salud”, agregó.

