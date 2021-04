Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a sus espectadores al lanzar una ‘bomba’ sobre el futuro de Yahaira Plasencia en la televisión luego que protagonizó un escándalo por asistir a una fiesta COVID y esconderse en la maletera de un vehículo.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González reveló que la entrevista que Mónica Cabrejos y Thais Casalino hicieron a Yahaira Plasencia tendría un trasfondo: “Algo le ofrecerán en Latina de todas maneras, ya lo verán”, señaló.

Por su parte, Gigi Mitre deslizó que Yahaira Plasencia estaría “de jurado o participante” de un reality. “Esto que ha pasado no es gratis, sabemos cómo funcionan estas cosas (...) Latina se ha convertido en algo que no es la lavandería Pachacamac, más bien Pachacamac qué es lo que está haciendo, bueno adiós: adiós, adiós y adiós. Y qué está haciendo San Felipe cuando ve que no pasa nada: recoge, recoge y recoge”, agregó ‘Peluchín”.

Sin embargo, poco después Rodrigo González lanzó la verdadera ‘bomba’ y es que Yahaira Plasencia podría ser el nuevo ‘jale’ de la nueva edición del reality de canto “La Voz Perú”.

“La veremos seguramente de jurado en “La Voz Perú”, dijo ‘Peluchín’ y Gigi Mitre le dio la razón. “Ahora que van a lanzar “La Voz” para competir con la Gisela, qué les parece si sentamos a la Yahaira se jurado”, agregó el conductor.

Incluso, el programa mostró una captura de pantalla de una publicación del productor de Latina Juan Carlos Valderrama Umbert, quien promocionó la entrevista de Mónica Cabrejos, de “Al sexto día”, y Thais Casalino, de Mujeres al mando”, con Yahaira Plasencia.

“Celebrando la producción que ha hecho el novato igualado este (...) Ya sabemos en qué va a terminar esto”, sentenció ‘Peluchín’.

Fotos y videos: Willax TV | Latina TV | Instagram Yahaira Plasencia

