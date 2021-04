La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, no le creyó nada a Yahaira Plasencia y al iniciar el programa le dijo que lo mejor que podría haber hecho es no decir nada. “Lo mejor que hubiera hecho es no decir nada. Ya se disculpó, ya la gente dirá si le cree o no”.

Gigi Mitre se mostró sorprendida de que Yahaira Plasencia dijera que le pidió permiso a sus padres para ir a la casa de Cieneguilla donde fue hallada dentro de una maletera durante una intervención policial.

“Pero las cosas que dijo ayer, sobretodo que le pidió permiso a sus papás, semejante mulona que va tener 30 años. Para pedir a Rusia no les pidió permiso, como si tuvieras 12 años”.

Seguidamente añadió: “¿Quién de 27 años pide permiso para ir a la casa de alguien?, ¿Quién? Tu avisas, no pides permiso. ¿Quién te va creer eso?”.

Eso sí, Gigi Mitre dijo que la responsabilidad es de Yahaira Plasencia y no de sus padres. “Además, tampoco podemos responsabilizar a los padres por los actos de los hijos que es una mulona. ¿Qué culpa van a tener ellos?”.

