Durante el programa “Mujeres al mando”, la terapeuta holística Alexandra Baressi analizó el lenguaje verbal de la cantante Yahaira Plasencia durante la transmisión en vivo que realizó el último martes en Instagram.

De acuerdo a la experta, la salsera habría mentido: “Esto de ‘te juro por Dios’ y el diálogo verbal contra lo que sucede en su cabeza es que está demostrando que no está hablando en realidad con esto de ‘te juro por Dios’, o sea, esto, tengo que decirlo, es una mentira, es una mentira, porque hay esta terrible inconsistencia”.

“Ella no está jurando, (dice) ‘te juro por Dios’, se toca la cabeza, se está realmente contradiciendo porque es un signo de mentira, de ocultamiento”, expresó Alexandra Baressi.

La terapeuta holística explicó que Yahaira Plasencia realizó varios gestos que demostrarían que no estaba siendo sincera: “Tendríamos que asumir que no está siendo honesta porque tocarse la oreja como lo hace varias veces en la entrevista, rascarse el cuello, rascarse la cabeza, tocarse la cabeza y el otro signo que le falta a ella y que no lo hace es tocarse la nariz, ese signo es el único que no hace. Yo creo que a Yahaira, para poder hacer esta declaración, la han preparado pero ella no ha sido una buena alumna porque hay muchos aspectos, inconsistencias le digo yo, entre lo que ella dice y lo que ella hace”.

“Lo que ella ha sentido es una falta de empatía de tu parte (Thais Casalino) terrible, porque ese gesto que hace con su mano es que ‘me cólera, me da ira lo que me estás diciendo’”, comentó.

