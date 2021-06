¡Fuerte y claro! Aída Martínez utilizó sus redes sociales para expresar su fastidio hacia aquellos usuarios que la critican y hasta cuestionan su labor de madre primeriza.

Y es que la modelo comentó mediante sus historias de Instagram, que recibió varios comentarios negativos tras publicar algunos videos yendo a Gamarra.

“Yo no sé quién parió a Ariela, yo o ustedes. Tienen que tener un poco por respeto por mi. Que me pregunten si le hice un banco de leche a mi hija, para mi es una falta de respeto, porque me dan a entender que soy menos madre. Sean un poco más empáticas, por favor”, comenzó diciendo.

“Basta con que la vean en mis videos que está sanita, sonriendo, creo que con eso se deberían contentar y no meterse tanto en mi vida. Esto ya pasó todos los límites. Yo puedo colgar en mi Instagram lo que me da la gana y no le da derecho a nadie a hacerme preguntas coj***. Respeten mi espacio y mi familia”, agregó bastante mortificada.

