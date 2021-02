¡Rompió su silencio! Aida Martínez no se quedó callada y le respondió con todo a Magaly Medina, quien dijo que el Baby Shower virtual de la modelo había sido “puro canje”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la arequipeña “agradeció” a la ‘Urraca’ por haberla mencionado en la última edición de su programa. “Agradecer a la Urraca, que gracias a su raje maravilloso hay muchísimas marcas que están esperando ser publicadas en mi perfil porque saben que funcionan”, comenzó diciendo.

“Yo soy el tipo de influencer que espera sentada a que las marcas se hagan presentes y me escriban. No soy mezquina como la Urraca, yo si trabajo con emprendedores. La idea es que sean productos que yo si pueda utilizar, con los cuales yo me sienta cómoda”, agregó.

“Cada uno hace con su Instagram lo que le de la reverenda gana, pero dejémonos de hipocresías, de cucufatería, de atacar a quien nos conviene atacar. Yo no por apoyar a un emprendimiento para que mi público se vea afectado, por eso paso control de calidad antes de recomendar algo”, expresó.

Para finalizar, Aida Martínez cuestionó la labor de la conductora de espectáculos, a quien calificó de ‘mala persona’ por no tener empatía con una mujer embarazada.

“Yo lo tomo de quien viene, de una persona que tiene bastante maldad en su corazón. Si no tiene empatía con alguien que está a punto de parir, imagínense el grado de maldad que puede tener en su corazón, para seguir atacando a alguien que solo necesita paz en este momento”, dijo muy indignada.

