¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no tuvo reparo en comentar sobre el Baby Shower virtual de Aida Martínez. Y es que la conductora de espectáculos cuestionó que el evento haya sido “casi todo por canje”.

“Hizo su baby shower virtual completamente pero por supuesto todo con canje, el globito, la coronita, la bata, zapatos, el vestidos, todo era canje... Un poco más hasta los pañales de canje”, comenzó diciendo.

En ese instante comenzaron a emitir las imágenes que publicó la misma modelo en sus redes sociales, donde se puede ver toda la decoración, arreglos y hasta bocaditos del Baby Shower.

“Oye pero nosotros le estamos haciendo el favor de promocionar esas marcas, o se ale van a llegar más regalos todavía, le estamos haciendo el súper favor”, expresó entre risas la popular ‘Urraca’.

“Yo veo la cara al pata y que vergüenza que todo sea por canje para tu hija. ¿Él no trabaja? No puede comprar unos cuantos cupcakes y esas cosas. Convocar a sus amigos para que les regalen cosas y mas bien agradecer los regalos de los amigos... Ah no, yo siendo él me sentiría avergonzado”, finalizó diciendo.

