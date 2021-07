¡Fuerte y claro! Aída Martínez no dudó en utilizar sus redes sociales para dirigirse a aquellos usuarios que la critican por cómo lleva su maternidad con su pequeña Arielita.

Y es que según relata la modelo arequipeña, varios cibernautas le habrían escrito por mensaje privado para preguntarle cómo hacía tantas cosas en el día y dejaba sola a su hija.

“En verdad la gente es la cag... Cada vez que me grabo sola me preguntan dónde está Arielita. Ella está conmigo todo el tiempo, no entiendo por qué siempre me pregunta eso”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Este es el Instagram de Aída Martínez no de Ariela Carrasco, ya cuando sea grande decidirá si ella quiere abrir su Instagram, no le veo necesidad de crearle (...) No me explico en verdad qué tienen ustedes en la cabeza”, agregó bastante molesta.

TE PUEDE INTERESAR