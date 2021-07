La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, no dudó en pronunciarse con un sensible mensaje tras ver las lágrimas de la salsera Maria Grazia Polanco, quien hace poco ha perdido a su padre a causa del COVID-19. “A veces es verdad, nunca estamos preparados. Si bien es cierto, por forma natural nuestros padres tienen que partir, pero en realidad uno nunca está preparado para aceptar que tu papá o mamá no está. En vida tenemos que darles todo, amarlos, cuidarlos, estar pendientes. Lo mejor que podemos hacer por ellos es continuar, sonreír, porque es así como ellos nos quisieran ver”, dijo la conductora con la voz entrecortada. (Video: América TV)