¡Fuerte y claro! Aída Martínez decidió hacer uso de sus redes sociales para dirigirse a los usuarios que solamente la vienen criticando desde que dio a luz a su bebé.

“Yo no sé si yo parí o ustedes parieron a Arielita, porque hay un video donde a mi me dolió parirla. No paran los comentarios, es hostigante. Como yo soy su madre, yo puedo tomar las decisiones y saber lo que es mejor para mi hija”, comenzó diciendo.

“Yo les dije que he recurrido al chupón, que le doy una vez al día, ustedes no pueden decidir por mi en mis redes sociales. Lo que ustedes hacen con sus consejitos no es ayudar, a mi me ayuda mi mamá, mi familia, el pediatra. Desde el día uno que anuncié que estaba embarazada lo que han hecho es mortificarme y asustarme, todo era negativo y malo”, agregó.

En ese sentido, la modelo arequipeña pidió que por favor no la sigan “atormentado” con las críticas, pues ella sabe muy bien qué hacer con su maternidad.

“Todas somos grandes, cada una sabe lo que es mejor para sus hijos, ni siquiera me meto en la maternidad de mi hermana. Ni mi mamá se mete, ella me deja ser y ni ustedes me dejan ser... Cuiden mucho lo que dicen, porque en serio asustan, muchas veces pensé que lo que estaba haciendo estaba mal”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR