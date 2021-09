Sin filtros. Aída Martínez dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar una impactante fotografía en sus redes sociales. Y es que la modelo mostró su curvilínea figura en Instagram, despertando la curiosidad y envidia de muchos de sus seguidores.

Luego de publicar la instantánea, la también corredora de motos recibió miles de preguntas sobre cómo hacía para tener el ‘totó' tan grande. Ante ello y fiel a su estilo, Aída Martínez decidió contestar estas interrogantes a través de sus historias de Instagram.

“Lo tengo grande porque yo lo decidí así, porque yo fui al cirujano y le dije ‘doctor, toda mi grasa me la pasa (al derrier)’”, señaló la influencer.

Asimismo, Aida Martínez le pidió a sus seguidores no preguntarle sobre el cirujano que le realizó el procedimiento, ya que había perdido el contacto con él. Sin embargo, no tuvo problemas en admitir el ‘retoquito’ que se hizo: una lipotransferencia para aumentar el volumen de sus glúteos.

“Yo soy honesta y siempre he contado sobre las operaciones que me he hecho, que en realidad han sido la lipotransferencia y el levantamientos de bubis. Siempre lo he dicho sin roche, porque yo no soy ninguna fingida que dice ‘ay, yo no me operé’”, sentenció.

