Molesta e indignada así se encuentra Aída Martínez porque a través de su cuenta de Instagram le vienen solicitando hacer shows privados por medio de la aplicación de Zoom. Razón por lo cual desmintió tajantemente realizar este tipo de trabajos.

"Chicos, están súper desinformados. No sé de donde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show. Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme a mi y a Xoana González en lencería”, señaló la modelo a través de sus historias de Instagram.

De otro lado, en otro video se quejó porque algunos medios webs le pusieron mosaico a sus fotos a su busto, hecho que le molesta pues “por muchos años me bulearon en el colegio por mis senos grandes y ahora lo tapan como si fuera una arma blanca. ¡Qué les pasa!”, indicó.

“Desde los 13 años me empezó a crecer el busto. No es un delito tener tet... grandes. Yo duermo con una pijama y me gusta tener escotes. No hay nada malo en eso Que tienen en contra de mis pechos”, sostuvo.

