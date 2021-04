Aída Martínez se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haberse convertido en madre por primera vez. Y es que la modelo utilizó sus redes sociales para revelar detalles inéditos de lo que fue su parto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘characata’ publicó un video donde se le aprecia al lado de su esposo Adolfo Carrasco, con quien narró toda esta nueva experiencia de ser padres.

“Todo comenzó el domingo 14 de marzo aproximadamente a las 10:30 de la noche. Empezaron las contracciones de la nada y súper fuertes. Me reía de los nervios. Llamamos a la partera y nos dijo que nos veíamos en 40 minutos en la casa de parto”, comenzó diciendo Aida.

“Se llenó la tina, el agua estaba súper caliente, porque la bebé necesita sentir la misma temperatura que sintió en la placenta, son como 37 grados. Me puse a sudar y el agua caliente no me ayudaba a relajarme y me dolía la piel, pero luego me olvidé de todo por el dolor del parto”, agregó.

En ese sentido, la modelo también confesó lo que sintió cuando le pusieron a su bebita en sus brazos. “He pujado como 10 veces para que salga la bebé. Me la pusieron en el pecho, sentí algo increíble y solo decía: ‘gracias Dios mío’, porque tenía muchísimo miedo”, expresó emocionada.

