La influencer Aída Martínez reveló, en un video que colgó para sus más de medio millón de seguidores en Instagram, que tuvo COVID-19 en la última etapa de su embarazo, pero por fortuna sus síntomas fueron leves.

El objetivo de su video fue contar cada detalle de su parto bajo el agua y aclaró que no dio a luz en la bañera de su casa sino en una casa de partos bajo el cuidado de una partera.

“Mucha gente me ha preguntado qué pasó, piensa que di a luz a en mi casa y no es cierto… Esta etapa me ha cambiado la vida completamente. Nunca imaginé que ser mamá sería tan bonito. De hecho no estaba en mis planes hace algunos años atrás pero luego de un momento te entra la maternidad”, dijo Aída Martínez al inicio del video.

Según contó debido a que tenía COVID-19 y estaba a punto de dar a luz la única opción que le dieron los médicos era hacerle cesárea debido al riesgo de contagio que podría tener al dar a luz de forma natural. Sin embargo, su sueño siempre fue dar a luz bajo el agua y quería cumplirlo.

ZONA POPULAR | Aída Martínez reveló que tuvo COVID-19

Fue en ese momento en el que una amiga la contactó y le informó sobre una casa de parto llamada Pacari donde realizaban partos bajo el agua. Martínez fue hasta la casa junto a su esposo para averiguar y se convencieron de dar a luz allí.

“El domingo pasado empezaron mis contracciones… Hubo un momento en el que ya no podía soportar el dolor, a las 12 de la noche el dolor era demasiado fuerte y decidí ir a la casa de parto. Es literal una casa y está todo acomodado para que des a luz… Llegué las contracciones eran más fuertes, me quité la ropa y me metí a la bañera”, relató Aída Martínez.

La influencer contó que hasta su madre pudo estar presente en el momento que su hija vino al mundo. Reveló que su trabajo de parto duró 37 minutos, recordó que pujó 10 veces y sin gritos logró dar a luz a su hija.

Aída sintió que moría en pleno parto

“Hubo un momento antes (de que naciera su hija) donde tu cuerpo no puede más, se te van las energías y tienes un sentimiento de muerte, no sé si les ha pasado a otras mamás, pero sentí que me estaba muriendo, pero dije: ‘No Aída’....”, relató Aída y añadió que lloró cuando pusieron a su hija en su pecho.

También recordó que su esposo cortó el cordón umbilical, pero se dio con la sorpresa de que sacar la placenta es muy doloroso. “Se podría decir que parí la plancenta, me dolió mucho y al día siguiente me dieron un extracto de placenta”.

Martínez confesó que recién se está recuperando del COVID-19 que padeció, aún no recobra el gusto ni el olfato. Señaló que no quiso contarlo antes para no ser juzgada ni criticada.

