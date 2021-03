Aida Martínez se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras convertirse en madre por primera vez. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para dirigirse a aquellos usuarios que solo se encargan de criticarla en cada accionar que tiene con su hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo advirtió que si los cibernautas siguen criticándola de manera reiterativa, pues ella optará por bloquearlos.

“Chicas por favor en serio, basta de corregirme todo lo que hago en mi maternidad. Todo mi inbox está lleno de lo que debo o no debo hacer, me estresan, y eso si no es bueno para mi ni para la bebé”, comenzó escribiendo mediante sus historias.

“Voy a bloquear a cada persona que me de ‘consejitos’, no me interesa quedarme sin ‘seguidoras’, es muy hostigante. Si son tan amables, póngase en mi lugar. Está bien que sea pública, pero eso no les da derecho, este es mi Instagram y yo puedo colgar lo que quiera”, agregó.

En ese sentido, Aída Martínez pidió a los usuarios que no se preocupen por ella, ya que cuenta con la ayuda necesaria para poder criar a su pequeña.

“La vida no se trata de ‘si no quieres que te corrijan, entonces no cuelgues nada’. Se trata de ser empáticos y menos metiches. Recuerden que tengo una madre, también un especialista y también tengo instinto. No estoy sola, no se preocupen por mi”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR