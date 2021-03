Mariella Zanetti estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde sorprendió a propios y extraños al hacer una revelación sobre Christian Domínguez de hace algunos años atrás.

Y es que todo quedó al descubierto cuando la actriz comentó que el cantante, cuando era más joven, intentaba conquistarla a como de lugar. Incluso que hasta llegó a intimidarla.

“Por respeto a la pareja que tenías no lo dije. Yo no voy a permitir que digas que te acosaba (...) Cuando yo grababa en estudio 4 de Barranco. El señor iba con su grupo... Un día yo estaba caminando y me encuentro con él cara a cara, en un lugar donde no había gente, estaba sin luz, oscuro. Se me pega y no me dejaba pasar. Me dijo si yo quería ser su enamorada”, comentó.

