¡No se calló nada! Mariella Zanetti reapareció en televisión nacional tras haber estado alejada por un tiempo. Y es que la exvedette estuvo como invitada en “América Hoy”, donde no dudó en bromear con Christian Domínguez sobre sus cirugías estéticas.

Todo se dio cuando la actriz presentó los ‘expedientes secretos’ de varias figuras del espectáculo. Uno de los primeros tocados fue el cantante. “Tú ni hables, porque tú eres la nariz más operada. (…) Sus brazos también son falsos con todo lo que se inyectan”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el cumbiambero no se quedó callado y respondió que su físico lo mantiene a costa de puro ejercicio. “No, discúlpame, yo me levanto 6 de la mañana con La Mackyna”, dijo.

