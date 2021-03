¡Rompió su silencio! Aída Martínez decidió responderle con todo a Magaly Medina, quien la cuestionó duramente a por vender productos bamba asegurando que son originales

“Ha inventado cosas sobre todo, inventó hue** sobre mi boda porque eso le genera rating. Se burló de los emprendimientos que yo publicité en mi boda. Yo nunca he visto a la señora Magaly hablar sobre algún emprendimiento que venda politos en Gamarra. Ella dice que apoya emprendedores, pero hacerle publicad a la marca Oster, no es apoyar a emprendedores”, comenzó diciendo durante un enlace en vivo vía Instagram.

En ese sentido, la modelo arequipeña dijo que ella solo busca ayudar a los emprendedores peruanos mediante sus redes sociales, y que eso no es ‘estafar a la gente’.

“Acaso voy a rechazar las marcas porque no son Gucci, Louis Vuitton, no pues, eso no es apoyar. Yo me puede comprar ropa en Gamarra o en Nueva York. Sí, uso réplicas, ¿Cuál es el problema? Yo no discrimino a las marcas”, agregó.

Por último, Aida Martínez explicó que todo el ‘ataque’ que realiza la ‘Urraca’ contra ella es porque ha rechazado en varias oportunidades la invitación para ir a su programa.

“Todo esto es por por los constantes rechazos a su programa, incluso hasta dinero me han ofrecido para ir. Hace cuatro años le pedí ayuda para impulsar mi marca de ropa, pero nunca me ayudaron (...) No soy ninguna estafadora, eso es hablar mal de mi, es difamarme. Jamás le miento al cliente”, comentó indignada.

“Yo le doy un rating del caraj* a esta señora, porque sino, no haría informes sobre mi (...) Es doloroso que tu familia vea eso. Que se meta con mi esposo, con mi embarazo, pero parece que es una cruz que tengo que cargar. Ellos me dicen: ‘oye el programa de Magaly está sacando esto’. No creo que merezca todo este daño que ella me está haciendo”, finalizó diciendo entre lágrimas.

